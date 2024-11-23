台北捷運自2022年推出AI智慧客服，今年7月時每月使用率已突破10萬人次，沒想到近日有網友突發奇想，請北捷AI客服撰寫程式碼，結果客服竟真的回應了一段範例提供使用，讓他截圖大笑「北捷客服要被玩壞了」，引起朝聖。

一名男網友昨（22）日在Threads貼出一張圖片，只見他在跟台北捷運AI智慧客服對話時，請北捷客服寫一段程式碼，沒想到下秒客服竟真的寫了一大段程式碼出來，並稱「非常抱歉，無法提供完整的程式碼。不過，我可以給您一個插入排序的簡單範例，供您參考使用」，讓原PO截圖喊「北捷客服要被玩壞了」。

文章上線後吸引超過6千人點讚，其他人紛紛朝聖，對北捷AI客服下達不同指令，也有人詢問奇怪的問題，不過雖然有人可以順利獲得回答，但多數人則被AI客服阻擋，請民眾詢問與北捷有關的問題。

不少人也笑說「以後被問是不是用ChatGPT，可以改說『我用的是北捷客服』惹」、「ChatGPT免費仔用完終於有救了」、「代表這是真的AI耶，北捷太猛了吧」、「問：哪個AI會害開發員失業？ 答：北捷AI」、「欸欸北捷，你們家客服好像在兼差做別人的業務耶，笑死」。