隨著美國在稍早以6:5擊敗委內瑞拉，幫助中華隊以比較TQB（對戰優質率）方式晉級12強冠軍戰，讓不少國人感到相當振奮。對此，美國在台協會（AIT）也在美委戰落幕後，於臉書發文「不客氣」，台灣網友樂開懷，紛紛留言表示「謝謝！也謝謝我喵我邦！」、「謝謝美國，預祝美國下一場比賽也能贏」。

當美國以1分領先，擊敗委內瑞拉之後，美國在台協會馬上在臉書發文表示，「美國贏啦！」，後面還用括弧寫下不客氣3字。意指美國、委內瑞拉、中華隊都在超級循環賽取得1勝，中華隊可以在比較TQB的情況下，在冠軍戰對決日本。

文章曝光後，不到1小時就有萬人按讚，超過2800則留言、近1700次分享。網友全都嗨翻，留言稱「謝謝美國」、「恭喜，感謝美國爸爸，冠軍賽來了」、「謝謝美國，預祝美國下一場比賽也能贏」、「謝謝！台灣直接保送進冠軍賽，請美國為季軍賽加油」、「結果最緊張的是我們台灣人，快被嚇死」、「謝謝美國隊沒放棄，很認真的打比賽」。

中華隊確定晉級12強冠軍賽，將連續和日本展開二連戰，第一場將在今天（23日）晚上6點登場，由林昱珉擔任先發；第二場則將決定冠、亞軍，時間為明天（24日）晚上6點。