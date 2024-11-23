美國科羅拉多州丹佛市（Denver）市長威脅川普，要求停止驅逐非法移民的政策，否則他將部署警察與5萬居民駐守邊界。

民主黨籍市長約翰斯頓（Mike Johnston）最近說，準總統川普（Donald Trump）誓言，將在全美大規模驅逐非法移民。如果這真的發生，「與其讓聯邦執法人員駐紮在邊界阻止我們，不如由我們派出5萬名丹佛市民駐守在那裡。」

市長提到丹佛居民時說：「你會看到每一位從海蘭區（Highland）出來支持移民的媽媽，而你絕對不想與她們對抗。」這似乎暗指，丹佛市民已準備好與聯邦政府展開激烈抗爭。

自2022年12月以來，約有4萬非法移民湧入丹佛市，使它成為全美人均接收移民數量最多的城市。隨著非法移民潮的到來，與委內瑞拉監獄幫派「阿拉瓜列車」（Tren de Aragua）相關的移民犯罪案件激增。

這些犯罪分子在丹佛及附近的奧羅拉（Aurora）地區肆虐，幫派成員占據了多棟公寓，並參與了多起暴力事件。奧羅拉共和黨市議員朱琳斯基（Danielle Jurinsky）告訴《紐約郵報》，丹佛市長約翰斯頓的計畫「將進一步表明，他在這個所謂的庇護城市中，是多麼低效無能（unproductive）」。庇護城市通常會阻止，或是限制地方當局與聯邦移民執法人員合作。

然而，約翰斯頓說，即使面臨白宮新政府的強硬壓力，丹佛作為庇護城市的地位也不會改變。他說：「簡單來說，我們不會改變這一點，因為這是我們的核心價值觀之一。我們不會向任何人出賣這些價值觀，也不會被威脅改變它們。我認為，我們會繼續成為一個包容、開放，並充滿善意的城市。」