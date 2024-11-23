配合上櫃公司113年第3季財務報告的公布，櫃買中心已陸續推出多場次各式主題之「櫃買市場業績發表會」，11月25日起接續推出「居家生活」、「AI產業鏈」及「電子科技」等3場特色主題，櫃買中心表示，為彰顯櫃買市場多元及完整的產業聚落，11月25日以「居家生活」為主軸，邀請與大眾日常生活息息相關且表現良好的特色公司，包括台灣連鎖家具通路商詩肯(6195)及國內前三大電梯製造商崇友(4506)，希望投資人能掌握潛藏在生活中投資機會。

櫃買中心指出，電子科技族群向來為臺灣重要科技產業發展之一環，亦為櫃買市場中權值比重最高的產業，因應AI時代的浪潮， 11月26日特別規劃「AI供應鏈」主題，邀請半導體濕製程設備廠弘塑、自動化設備製造廠萬潤及散熱模組大廠雙鴻等AI產業鏈相關公司與會，11月27日壓軸推出「電子科技」主題，邀請半導體及面板設備製造商東捷、汽機車精密零組件製造廠至興及半導體廠房機電系統工程及設備製造商漢科說明公司財務業務及產業概況。