新竹市技職教育宣導暨職業探索活動，23日在新竹科學園區管理局登場，現場邀請教育部政務次長葉丙成擔任「AI時代教育新思維」講座主講嘉賓，透過教育新知分享和實際應用案例，讓家長與教師們更深入了解AI對未來的深遠影響。

此次活動由世界高中、竹市家長聯合會及家長會長協會共同主辦，市府擔任指導單位。代理市長邱臣遠指出，竹市是科技重鎮，不僅在產業發展上領先，也致力於在教育上引進最新的思維與前瞻性，確保新竹學子在全球化的舞台上具備競爭力。

新竹市技職教育宣導暨職業探索活動，23日在新竹科學園區管理局登場，代理市長邱臣遠（左）參觀技職攤位。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

他說，市府對各協辦單位在推動技職教育與科學教育方面的積極貢獻表示高度肯定，並感謝各單位對此次活動的支持與協助。未來，市府將持續加強與教育部、各級學校及教育機構的合作，推動更多結合AI與技職教育的創新計畫，為竹市學子創造更多元的學習與發展機會，幫助他們在AI驅動的時代中脫穎而出。

葉丙成今天則是透過講座，分享在AI技術驅動下的教育新思維，探索AI對教育變革的潛力與挑戰，並討論如何培養新一代學生的多元素養。

教育處長林立生指出，AI已逐漸成為現代生活不可或缺的一環，學習如何使用AI是未來人才應具備的潛力，隨著AI、數位科技等新興技術持續進步，職場對技術型人才的需求也愈加多元，這使得技職教育成為學生連接學校與職場的關鍵橋樑。

技職教育不僅讓學生掌握一技之長，更著重於培養他們的創新思維、問題解決能力與適應力，為學生未來的職涯發展打下堅實基礎。

教育處指出，各校近年來在技職教育推動方面皆展現顯著特色，世界高中積極推動跨領域科技教育，設立了結合AI、機器人競賽及創新應用的課程，並為學生提供參加全國及國際比賽的機會，旨在培養學生的實作能力與創新思維，讓學生在實際操作中建立自信。