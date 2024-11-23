衛生福利部台東醫院23日舉辦第129週年院慶。（蔡旻妤攝）

衛生福利部台東醫院23日舉辦第129週年院慶，院長王蘭福致詞。（蔡旻妤攝）

衛生福利部台東醫院23日舉辦第129週年院慶，台東縣長饒慶鈴致詞。（蔡旻妤攝）

衛生福利部台東醫院23日舉辦第129週年院慶，東服中心執行長洪宗楷致詞。（蔡旻妤攝）

衛生福利部台東醫院23日舉辦第129週年院慶。（蔡旻妤攝）

衛生福利部台東醫院23日舉辦第129週年院慶，趣味競賽。（蔡旻妤攝）

百年來守護台東鄉親的建康、設立於日據時代的衛生福利部台東醫院23日舉辦第129週年院慶，將宿舍停車場化身為園遊會及趣味競賽活動會場，台東縣長饒慶鈴到場大讚院長王蘭福勇於創新「王院長來了之後，我才知道停車場原來可以這樣用，也顯示他願意改變作出不一樣的事！」

活動由東海龍門天聖宮東海戰鼓及台東高商街舞社等團體表演揭開序幕，部東醫院展現創意將停車場變成園遊會場，在節目表演過後，則由醫院同仁共同參與趣味競賽，現場加油及歡笑聲不斷。

王蘭福受訪表示，台東醫院歷史悠久，設立於日據時代，百年來守護台東鄉親的建康，期間經歷許多變遷包括日據時代總督府醫院到省立、署立醫院等多次改制才成為現在的部立台東醫院，百年來曾有風華時代、也有沒落的時候。

王蘭福說，近年在台東縣政府及衛生福利部支持下，醫院有長足進步包括擴充醫師及護理師人力，專科科別也愈來愈多，可以提供台東鄉親更專業的醫療服務。今年底完成招標病房整修工程，將提升硬體設備、導入智慧病房概念，預計1年完成，最快明年底會有嶄新的病房。

饒慶鈴致詞表示，在台東，醫護比偏高，台東縣政府近年與部東醫院有許多合作，縣府將提升醫療品質及量能，讓台東鄉親從各層面都能獲得更好的照護。