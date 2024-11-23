「優化偏鄉醫療精進計畫」被質疑為波波開後門，近期風波越演越烈，本土小牙醫聯盟要求公開學歷，也流出波波名單。海外牙醫生家長日前控告衛福部違反工作權，遇上本土小牙醫踢館，雙方互嗆，場面火爆。明（24日），本土小牙醫將走上街頭，國際牙醫聯合會也將召開記者會，上演「土洋大戰」。政務委員、前衛福部長陳時中喊話，「建議大家多理性討論」。

本土小牙醫聯盟召集立委王世堅、王鴻薇、黃國昌、王婉諭等人參與「反密醫 反特權 反對24億假偏鄉計畫大遊行」，要求衛福部撤回24億「假偏鄉計畫」，也將上演行動劇《當賴清德遇上波波》。

國際牙醫聯合會則預計邀請醫療奉獻獎得主簡志成，共同舉辦記者會，表明國際牙醫是合法通過國考、實習，反對本土小牙醫聯盟刻意放大單一的醫療疏失個案，試圖挑起對國際牙醫的質疑，也呼籲正視偏鄉民眾就醫權。巡迴醫療車非萬能解方，國家的資源應優先服務所有人，偏鄉居民需要的是可持續的醫療服務，而非虛假的數據與謊言。

大戰前夕，陳時中出席「紫絲帶頒獎典禮」前受訪表示，偏鄉計畫本身立意良善，國內有一些無醫鄉，急需牙科的醫療。如何讓他們得到適當的、好的醫療，政府要想辦法。這項計畫大家有誤解，需要多加解釋。

陳時中擔任部長期間，於2022年提出《醫師法》的修正，2023年起，將後門關上，海歸學生須經歷學歷認證，才能考國考，未來相關的問題會慢慢淡化，相信現任部長邱泰源會經過通盤考慮，做出適當的決定。面對明日本土、海外牙醫都將出面，他建議大家多理性討論。

醫改會執行長林雅惠認為，先前的醫療疏失案，必須把西醫、牙科的波波分開看。涉及疏失的是婦科醫師，這名醫師有經歷過國考，也有公開學歷，且被多家院所聘僱。對民眾來說，大家在意的是醫療品質，在2023年以前，未經學歷甄試而考國考、在台執業的醫師，政府須有配套進行把關，才能讓民眾安心。