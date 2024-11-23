邁入第10屆的「花蓮太平洋縱谷半程馬拉松」今天熱情開跑，超過5000名跑者齊聚花蓮，選手從193縣道出發，沿美麗的兩潭自行車道暢跑，一路欣賞太平洋的海景與縱谷山景，市長魏嘉彥表示，透過運動賽事，找回震後觀光人潮，讓跑者更能認識花蓮。

花蓮市美崙田徑場清晨湧入大批人潮，花蓮市觀光大使林明禎穿著今年的跑衣出席活動，為參賽者加油打氣，也讓選手精神為之一振。她表示，希望大家在跑步的同時，可以好好欣賞沿途的風光，感受這座城市的熱情與魅力。

花蓮太平洋縱谷半程馬拉松今在美崙田徑場熱鬧登場，吸引了超過5000名跑者齊聚花蓮。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

選手從193縣道出發，沿美麗的兩潭自行車道暢跑，一路欣賞太平洋的海景與縱谷山景。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

「LET'S GO FOR IT!」鳴槍開跑，5000餘名來自國內外的跑步愛好者，依組別陸續出發，感受滿滿活力；市長魏嘉彥以及太平洋縱谷馬拉松創辦人、前市長、現任縣議員魏嘉賢表示，致力帶動花蓮運動風氣，希望來自各地選手，都能將花蓮的美好傳遞出去。

花蓮市姊妹市盛岡市、与那国町都派選手參加，現場還有八重山小姐向民眾介紹与那国町的觀光、自日本的表演者米盛玲菜也在現場表演三線琴，展現沖繩文化。

今年風景奬牌是以卓溪鄉為設計概念，獎牌上有景點南安瀑布與南安黑熊，具特色，半馬21公里男子組由李立軍拿冠軍，獲2萬元獎金，2至4名分別是顧紘慈、謝孟育、Sibusiso Sisekelo Sibandze、沈建宏；半馬21公里女子組冠軍則由方巧玲拿下，2萬元獎金，2至4名分別是許靜怡、陳瑤、陳晏萍、吳惠芳。小馬10公里男子組前5名藍凱耀、陳永慶、胡翔智、徐偉翔、張鈞凱 ；小馬10公里女子組依序為林嫆菁、林子婷、陳惠婷、林翌婷、莊亞甄。