世界棒球12強超級循環賽今（23日）進入第3天賽程，美國和委內瑞拉的比賽高潮迭起，也讓全台灣的球迷心情像雲霄飛車一樣刺激。殊不知，最終竟然是靠著曾效力中職富邦悍將的委內瑞拉守護神富蘭戈掉分，輸給美國，幫助台灣擠進冠軍戰，讓全台球迷們欣喜若狂，紛紛齊喊：「謝謝戈戈！」

簡短回顧比賽內容，美國分別在2局、6局上半拿下分數，把比分拉開到5:0，而委內瑞拉則是靠著Herlis Rodriguez在6局下半成功破蛋，結果像是開關打開一樣，仰賴Carlos Perez在7局下的陽春砲、Diego Castillo在8局下的3分砲，成功扳平比數，來到5:5。

不過，委內瑞拉在9局上半推出了台灣球迷最熟悉不過的守護神富蘭戈，正當大家以為絕望時，美國隊打者Ryan Ward竟扛出一發關鍵陽春砲，再次要回領先。最後美國隊投手Zane Mills頂住壓力，在兩出局、一、二壘有人的情況下抓到第3個出局數，以6:5險勝委內瑞拉，也順便保送台灣晉級冠軍戰。

中華隊晉級的那刻，全員在飯店跳舞狂歡。（圖／翻攝Threads＠zoepan35）

由於富蘭戈曾效力中華職棒富邦悍將，失掉的那分卻成為台灣晉級的關鍵，也讓全台球迷紛紛呼喊他的名字，直呼：「本日MVP！富邦悍將富蘭戈」、「還不是靠宇宙邦」、「謝謝戈戈」、「台灣之友了吧！」、「該給他一張身分證了」、「真的是Thank u戈戈！」、「謝謝米國爸爸！謝謝戈戈」、「邦邦請幫戈戈加薪。」