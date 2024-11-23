基隆市文化觀光局以推動智慧觀光旅遊為目標，建構「基隆智慧遊」平台提供旅客在地旅遊資訊，23日並舉辦「基隆智慧平台」成果發表記者會，現場推出多項優惠活動，遊客來到基隆只要藉由手機上網瀏覽平台，便可輕鬆掌握基隆最新的交通、主題遊程、以及超過200家食宿遊購的店家資訊。

基隆智慧平台今日在基隆火車站舉辦成果發表會，現場邀集「基隆智慧遊」平台合作店家進行市集展售，並推出多項好康促銷活動，包含消費抵用券、豐富超值的限量福袋以及集點抽獎等活動。

基隆市文化觀光局23日推出「基隆智慧遊」平台，遊客只要藉由手機上網瀏覽平台，便可輕鬆掌握基隆最新交通、主題遊程及店家資訊。（基隆市文觀局提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市文化觀光局23日推出「基隆智慧遊」平台，遊客只要藉由手機上網瀏覽平台，便可輕鬆掌握基隆最新交通、主題遊程及店家資訊。（基隆市文觀局提供／徐佑昇基隆傳真）

文觀局表示，活動中有一連串藝文團體精彩表演，包含來自基隆暖暖國小帶來烏克麗麗的開場表演、基隆知名網紅「不務正Ya的理化老師」吉他彈唱、新峰樂團的薩克斯風表演以及芙伊斯文化藝術團的原民舞蹈音樂等，希望能吸引旅客到基隆使用智慧旅遊平台，並體驗好吃、好玩、好優惠的精彩內容。

文觀局指出，該局以推動智慧觀光旅遊為目標，建構「基隆智慧遊」平台提供旅客在地旅遊資訊；民眾來到基隆只要藉由手機上網瀏覽平台，便可輕鬆掌握基隆最新的交通資訊、主題遊程、以及超過200家食宿遊購的店家資訊。此外，還可透過平台散步導覽功能、串連Google地圖，輕鬆導引旅遊路線。

文觀局長江亭玫表示，基隆智慧旅遊平台的建立就是希望透過網路及數位科技、串連旅行社及基隆在地優質店家，提供旅客獲得充足的旅遊資訊；此外，平台還提供自助導覽、郵輪旅客到港諮詢等服務，滿足自由行旅客需求。希望藉由平台增進觀光推廣的效益，並蒐集旅客行為之數據，帶動基隆的觀光熱潮、創造地方產業商機。

文觀局強調，今年適逢基隆設市百年，特別在年底百年系列活動之前舉辦成果發表記者會，透過市集活動讓民眾認識及使用平台（網址：https://keelung3tez.com.tw/），並進一步認識在地的優質店家。

民眾至活動現場並於臉書分享平台資訊，即可以99元享有200元的消費抵用劵；還有199元就可搶購價值300元到500元不等的限量福袋，於市集消費每滿百元就可集點抽住宿劵、知名品牌隨身行李箱等大獎，邀民眾一同感受城市的智慧觀光。