台中市神岡區溪洲地區位於大甲溪下游南岸，擁有豐富人文歷史，但隨著時間逐漸消逝，為此溪洲社區發展協會、溪洲里邀請多位文史工作者、退休老師，展開為期4年的田野調查、耆老訪談，並將過程記錄編撰成溪州村史，23日正式發表，並贈給800戶里民，希望透過村史書籍讓地方文化歷史永續傳承。

溪洲里民辦公室今天在溪洲社區發展協會舉辦「同心協力寫村史：洄游一眾神護溪洲」村史書發表會，市議員羅永珍、神岡區里長王明洲、溪洲社區發展協會理事長林煜紘、村史總編輯陳理厚等人共同展示新書內容，並由社區社團、附近小學輪番帶來演出，眾人共同見證村史問世。

市議員羅永珍等人共同見證村史誕生。（李京昇攝）

里民們共同見證村史發表。（李京昇攝）

王明洲表示，溪州地區早年滿布砂石，經過先人篳路藍縷開墾，才讓溪洲留下具有歷史價值的民俗與文化，但隨著工業化發展，相關景觀史蹟逐漸消失，近幾年社區邀請文史工作者來上課，基於熱愛鄉土的情懷，在眾人討論下，4年前地方期盼寫出1本屬於家鄉的文史書。

王明洲說，這次地方透過愛心企業贊助90萬元，印製了1300本村史，800多戶里民每戶1本，其餘則上架台中全市圖書館和神岡全區學校，希望讓在地居民更進一步了解自己的家鄉，並認識比歷史還真實的故事。

文史工作者陳理厚表示，4年前接受地方邀約編撰村史，他隨即從大甲、大安等地區號召對地方文史有興趣的人加入，包括李天德、林秀珍、游振傑、江侞砡等退休老師，不計酬勞義務性質付出，過程中雖曾被笑「吃飽撐著」，但透過4年努力呈現出來的文史，非常值得。

陳理厚說，溪州村史收錄137篇文章，共有408頁，歷經4年實地走訪，透過田園調查、訪問耆老，反覆蒐集資料，過程也曾被拒絕碰壁，但利用影像、錄音訪談後，審稿多達6次，編撰成的文史，絕對充滿鄉土氣息和深厚的人情事物。

羅永珍表示，在地居民文化是1個社區的文化根源，這本村史涵蓋人物、家族、產業、教育等層面、包羅萬象，像是神岡地區的郵電發展、農漁業轉變等等，眾人全心投入村史寫作與推廣，相信一定能讓溪洲社區文化永流傳。