勞動部長何佩珊因勞發署北分署公務員輕生案請辭，行政院22日深夜證實，將由不分區立委洪申翰接任部長，但洪此前透露早就接過陳情卻不了了之，引發質疑。對此，媒體人康仁俊透露，洪申翰在13日的民進黨中常會上就反應過北分署長謝宜容的事情在網路上炸鍋，「再不處理可能會壓不住」，但整個行政機關沒有機制阻止，一周後輿論爆發，甚至到現在就在勞發署北分署大樓辦公的政風室還在發問卷問「有沒有看過分署長霸凌」，就問這政風室到底有甚麼功能。

康仁俊23日在政論節目《新聞大白話》表示，民代出身的部會首長，出身基層可能對實務和政策上有平衡的功能，輔助政策推行，但是否有辦法帶領部會制定政策、做決策、整合有待觀察，過去就有很多在業界負有盛名的部會首長，真正當官時就出現狀況，像是現在的經濟部長郭智輝。

康仁俊也透露，洪申翰在13日民進黨中常會上就提過謝宜容的問題，當時洪就有說網路跟民間對這件事已經開始炸鍋，精準一點的用詞是「如果再不處理好，可能會壓不住」。當時中常會上是決定讓行政院跟勞動部好好處理。

但康仁俊直言，從中常會到這一周事件炸開，其實隔了一整個禮拜，如果謝宜容這麼離譜，為甚麼整個行政機關沒有任何機制可以防堵？

康仁俊也爆料，勞發署北分署的政風室到現在還在發問卷，調查北分署同仁「有沒有聽過離世同仁抱怨過他的工作」、「有沒有看到分署長的離譜行徑」、「有沒有看過分署長大聲言語霸凌下屬」。康直言，政風室是「把風室」嗎？政風室的辦公室就在北分署同一棟大樓，每天跟這些單位相處在一起，現在還在發問卷問有沒有這些事情，「那我也要問政風室這幾個月都沒聽過霸凌？那政風室的功能在那裡啊？」

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