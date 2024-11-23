由李康生、吳可熙主演，美國華裔新銳導演曾佩裕的首部劇情長片《藍色太陽宮》，今年五月榮獲2024年坎城影展國際影評人週「French Touch」評審團獎，今再有國際影展獎項斬獲，李康生憑藉優異演技，勇奪第45屆開羅國際影展最佳男主角。李康生得知獲獎表示：「這是我去年在紐約拍的片子，我在紐約拍攝時，還不小心燙傷。我很開心，我的努力有被看見。」

《藍色太陽宮》全片於紐約皇后區法拉盛取景拍攝，講述一群華裔移民在美國追逐夢想，艱辛、感傷且令人惆悵的愛情故事。李康生所飾演的移工，圍繞在吳可熙與中國女星徐海鵬之間，其收放自如的演出，深獲評論與觀眾好評。

開羅國際影展創建於1976年，為阿拉伯語地區第一個國際影展，也是非洲最大最有影響力的國際電影節之一。導演曾佩裕甫結束本片於台北金馬影展的台灣首映，隨即飛往開羅，並代表演員李康生出席領獎。