聯發科技於23日起於六福村主題遊樂園舉辦為期兩天的家庭日活動，主題為「Tomorrow Built by You－大手牽小手，聯發向前走」。此次活動是六福村開業45年以來首次企業包場，吸引近三萬名員工及眷屬參與，打破聯發科技歷年家庭日參與人數紀錄，為公司及員工創造難忘回憶。

聯發科技董事長蔡明介表示，公司成立27年來穩步成長，始終秉持關懷員工的初衷。本次家庭日以專屬包場形式，感謝員工的辛勤付出，並與眷屬分享聯發科技的成就與榮耀。他呼籲大家攜手共進，一同邁向未來，實踐「Tomorrow Built by Us」的理念。

活動結合趣味、公益及永續精神，透過無紙化家庭日APP實現綠色管理，包括報到、消費禮券與活動護照等功能。六福村特別延長萬聖節活動，活動中由300位聯發小朋友以可愛萬聖裝扮參與遊行，現場充滿歡笑與活力。

聯發科技也在活動中融入公益元素，員工收到由「唐氏基金會」與「蒙恩聽障烘焙坊」提供的公益禮品。此外，公司捐贈數百張六福村門票，惠及新竹縣市弱勢家庭及社福機構，讓更多人共享歡樂。

園區內，聯發科技設計了多項專屬活動，員工可透過完成印章蒐集活動製作個人明信片，展現「Tomorrow Built by You」的主題精神。現場還有多國美食行動餐車、魔術表演及樂團演出，為員工和家屬提供多元的休閒體驗。活動壓軸安排了璀璨煙火秀，為家庭日劃下完美句點。

聯發科技持續優化員工體驗，致力於創造正向工作環境，並於2024年獲得多項國際殊榮，包括《富比士》全球最佳雇主榜單、《新聞週刊》全球最值得信賴公司榜單，以及台灣企業永續獎等，展現其作為全球頂尖企業的實力與用心。

藉由本次活動，聯發科技不僅深化了員工歸屬感，也透過實際行動展現其對員工、家庭及社會的責任與承諾。