環境部今舉行政府永續長聯盟共識營，環境部長彭啓明公布中央部會、地方政府及國營事業設置永續長的5大任務，要政府機關帶頭做起，另有6項優先推動工作包括政府機關也加入碳盤查、提升綠色採購率等，希望明年逐步推動。

彭啓明表示，總統府每季召開國家氣候變遷對策委員會，落實上位氣候治理，目前減碳新目標將從6大部門的旗艦計畫中突破，溫室氣體排放減量目標2030有可能超過目標，但要很努力，持續朝2050淨零目標前進。

因應國際綠色政府發展趨勢，各部會、地方政府及國營事業皆設置永續長，彭啓明說「沒量體重怎要求別人減肥」，政府應帶頭來做，永續長任務包括提升永續治理概念、整合機關永續事務、促進文化變革與創新思維、加強公私部門夥伴關係、落實氣候變遷因應法法定職掌。

彭啓明指出，永續長有6件事需優先推動，包含逐步完成內部碳盤查、落實深度節能診斷執行、汰換燃油車輛，公務車全面電動化、完成建築能效標示、提升綠色採購、公私部門交流等，明年希望逐步來推動。

永續長聯盟架構中，總統府由副祕書長張惇涵擔任永續長、行政院由副院長鄭麗君擔任，另推動政府部門及國營事業也設置永續長，彭啓明提到，目前民間也有許多永續長聯盟，以後也會做連結，而行政院永續發展委員會的角色是策畫與指導中心，永續長聯盟則是執行與協調平台。

彭啓明補充說明優先推行工作，首先政府機關也要加入碳盤查，現階段僅環境部公告281家公司、上市櫃公司1800多家、供應鏈客戶要求者需盤查，將逐步擴大盤查對象，鼓勵排放超過5000噸的住商交通等企業加入，政府機關要以身作則，盤查範疇含範疇一公務車輛用油等、範疇二外購電力，且免花錢委外找查驗機構或顧問公司，環境部會開設工作坊並推出計算平台讓機關填報，掌握排放量及排放源以促進減碳。

對於綠色採購願景，彭啓明提到，截至去年機關綠色採購達126億元，至2030年綠色採購總金額目標，盼從3％提高至10％，民間綠色採購則達657億元，以每年提升10％為目標，至2030年估達1280億元，整體預計2030年金額目標破1650億元。

彭啓明表示，已建立永續長交流LINE社群，未來部會、地方政府及國營事業應定期揭露永續發展推動成果，成立永續推動單位，定期上傳成果至指定網站，環境部也會有相關獎勵機制，並針對永續長推出一年2次專業培訓及線上實體課程等，以快樂、正面方式鼓勵大家參與。