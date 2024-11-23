弘道老人福利基金會為顛覆社會大眾對老人的刻板印象，推出全台首創的銀髮素人脫口秀「爺奶萬萬說」，今年活動首次移師新竹市帶來2場表演，由喜劇演員馬克吐司攜手7位平均65歲的長輩，將人生故事與幽默元素結合，打造歡笑滿滿的「博笑座」，讓民眾一同感受高齡幽默的魅力。

「爺奶萬萬說（ㄕㄨㄟˋ)」青銀共演新竹場，今天下午2時在SOGO新竹店登場，弘道基金會執行長李若綺指出，對長輩而言，這是1個勇敢站到眾人眼前，公開分享生命歷程或議題見解的夢想舞台，但夢想背後，更是世代共融的重要橋梁。

她指出，「說話」這件每天都在發生的事，在世代間有1個奇妙的連結點，就是許多年輕人喜歡聽、看喜劇演員以源源不絕的笑點來闡述各種議題，進而透過大笑釋放生活壓力，但只要遇到長輩多說幾句，就會覺得厭煩無趣。

所以，大家或許可以試著翻轉長輩的表達方式和內容，讓他們將想傳達的人生經歷與智慧，用更吸引年輕人的方式表現出來，為此而開始推動「爺奶萬萬說」。

為了讓素人長輩能順利登台演出，弘道再次透過為國內站立喜劇立下重要根基的「卡米地喜劇俱樂部」協助，分別安排喜劇演員壯壯、馬克吐司、龍哥帶著台北、新竹、台中長輩們展開長達3個月的培訓工作坊，課程由淺入深，涵蓋肢體開發、喜劇基礎與演說養成等課程，過程也協力編寫段子，發想舞台呈現，幫助長輩順利登台演出。

協助培訓新竹班的馬克吐司表示，或許很多人覺得長輩要踏入脫口秀的領域會很困難，但他發現長輩的學習力能力其實很強，喜劇段子該有的一些邏輯、反轉等觀念，長輩都一點就通。

此外，長輩們展現出的熱情與行動力也讓他印象深刻，在終於完成最困難的表演段子撰寫後，大家積極展開練習與準備，包括討論表演服裝搭配，還有長輩自製小道具，在增加表演可看性之外，也作為幫自己提詞的小工具，在公開的OPEN MIC練習後，他們也自行找公開場合練習，除了持續練習台風與口條外，也更能掌握什麼樣的內容會受歡迎。

「爺奶萬萬說」青銀共演的新竹場明天下午在SOGO新竹店還有1場，民眾可把握機會前往欣賞，隨後由台中班學員接棒，將於11月29、30及12月1日於台中群島藝術園區登場，有興趣的民眾歡迎至弘道老人福利基金會官網免費索票。