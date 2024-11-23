為守護空氣品質，台中市政府環保局於台中港空氣品質維護區7處查驗站設置8組自動化車牌辨識系統，管制1、2期大型柴油車，管制滿周年，累計違規案件共277件，合格率超過9成。環保局長陳宏益表示，進出台中港空維區，車齡逾13年柴油老車已減少4341輛，5期以上大型柴油車占7成，汙染物削減量十分可觀。

依據空汙法第40條規定，各級環保機關因地制宜畫設空維區，實施移動汙染源管制措施，環保局依法公告畫設台中港空維區，管制對象為1999年6月30日前出廠的大型柴油車，在進入管制區前應取得1年內經環保機關排煙檢驗合格紀錄，違者將依法開罰500元以上、6萬元以下罰鍰，並令其改善，自2023年9月23日起生效。

台中市政府環保局於台中港空氣品質維護區7處查驗站設置8組自動化車牌辨識系統，管制1、2期大型柴油車，管制滿周年，累計違規案件共277件，合格率超過9成。（台中市政府環保局提供）

台中港空氣品質維護區管制滿周年，局長陳宏益表示，經分析車流資料顯示，進出台中港空維區4期以前(車齡大於13年以上)大型柴油車較2020年減少4341輛，5期以上大型柴油車數量占比達7成，汙染物削減量十分可觀。

環保局說明，以往台中港柴油車管制以執行路邊攔檢作業為主，每組稽查人力3人，並配合員警1人協助，每場次約執行2小時，攔檢量僅約20~30輛次。第一線稽查人員施先生表示，於車流中執行攔檢大型車輛極具有危險性，可執行的合適地點有限，且如遇天候不佳將被迫取消。

環保局指出，藉由畫設空維區並導入車牌辨識系統，每月可掌握近14萬輛次進出車輛，不但大幅提升管制量能，並減少稽查人力，再結合自動化資料庫勾稽平台，匯出違規佐證資料(包含清晰車牌、時間及地點)據以處分，讓違規車輛無所遁形。

陳宏益表示，為維護全市空氣品質，除台中港外，包括水湳生態公園、中央公園及谷關風景區將畫入空維區，管制1至4期大型柴油車，實施移動汙染源管制措施，明年1月18日起生效。