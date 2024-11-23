為推廣在地優質農特產，彰化縣社頭鄉農會23日辦理社頭農遊芭樂季，並頒獎表揚番石榴評鑑競賽的獲獎農友，最終冠軍由社頭鄉農友翁聰敏奪得，縣長王惠美盼共同推廣彰化優質農產品。

農遊芭樂季由彰化縣長王惠美、社頭鄉農會理事長蕭成洽、常務監事蕭文鏘、及總幹事蕭良珍與各級民代等人揭開序幕，王惠美也頒發冠亞軍得主。

縣長王惠美頒獎表揚獲獎農友。（彰化縣政府提供／李京昇彰化傳真）

王惠美表示，目前正值芭樂產季，現場了頒獎典禮外，還有青農市集、芭面玲龍創新料理品嚐及農特產品展售等活動，歡迎大家來選購，一起吃在地、享當季，不僅能品嚐到最新鮮的芭樂，也能支持在地農民。

她說，由社頭鄉農會舉辦的「中部地區番石榴評鑑競賽」，感謝社頭鄉農會及辛苦耕耘的番石榴農友，穩定用心栽培高品質芭樂，今年的評鑑競賽已於11月22日辦理完畢，對來自彰化縣、南投縣共16個鄉鎮總計99組，並具有三章一Q的農友所生產珍珠芭樂進行評選。

競賽由台中區農業改良場副場長蕭政弘及農業試驗所鳳山熱帶園藝試驗分所博士謝鴻業領軍的專業團隊進行評審，最終評選出冠軍1位，亞軍2位、季軍3位及優勝8位，為了鼓勵農民的辛苦耕耘，特別藉由活動頒發獎金及賀匾表揚取得佳績農友。

王惠美指出，彰化社頭鄉的芭樂很出名，社頭出產芭樂及龍眼等農特產，社頭鄉農會在蕭成洽理事長帶領所有員工一起努力打拚下，經營相當良好，且將社頭鄉所盛產的桂圓肉、龍眼蜜、芭樂、良質濁水米等農特產品，開發為特有的伴手禮盒，行銷全國，在去年以富貴良緣禮盒、富桂圓滿禮盒及芭樂鮮果禮盒榮獲農業部農漁會百大精品。

評鑑競賽冠軍為社頭鄉農友翁聰敏；亞軍為社頭鄉農友曾基榆、劉振士；季軍為員林市農友黃采晨、北斗鎮農友蔣望東、社頭鄉農友蕭素月；優勝為社頭鄉農友蕭家漢、鄭金得、曾美惠、劉克和、林廷煥、埔心鄉農友黃大栢、永靖鄉農友魏鵬讚、埔心鄉農友詹文樺。