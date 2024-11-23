中華隊提前挺進金牌戰，23日晚間對日本的複賽結果可能影響金牌戰的主客隊，不過中華隊篤定晉級金牌戰就夠了，真正的決賽是在24日晚間。美國隊幫了大忙，他們為爭取複賽首勝全力作戰，6比5險勝委內瑞拉，把中華和日本送進金牌戰。

此戰打得相當驚險，委內瑞拉第8局追回全部的5分落後，美國隊多虧第9局沃德（Ryan Ward）陽春全壘打奪回領先，他從委內瑞拉終結者法蘭柯（Enderson Franco）手裡開轟，也是比賽的勝利打點，獲選單場最佳球員。

沃德和法蘭柯鬥到2好3壞，他最後等到時速152公里的直球對決，「這是我生涯最棒的一刻，我必須與隊友們分享，環繞壘包的感受真是難以置信。」現場可以看到有台灣球迷也振奮不已，中華隊靠著大勝美國而取得最好的對戰優質率（TQB），現在又靠著美國「助攻」提前晉級。

美國隊總教練索西亞（Mike Scioscia）預告過，他們不在乎對手是誰，他們就是要努力打贏每一場比賽。美國隊的複賽名次還未確定，如果中華隊23日晚間複賽打贏日本，美國隊就會成為複賽第3在銅牌戰獲得主隊優勢。賽前的世界棒球排名，日本第1，台灣第2，最後碰巧也是這兩隊爭冠（委內瑞拉世界排名第4，美國第5）。