台達電積極參與在亞塞拜然巴庫所舉辦的UNFCCC COP29大會，21日主辦官方周邊會議，與美國建築師協會、英國皇家建築師學會、國際規範委員會同台，共同討論如何善用核心技術，發展建築節能相關解方。

根據國際能源署(IEA)最新報告《World Energy Outlook 2024》，全球資料中心的用電量現已達到3400億度電(340 TWh)，IEA預估，2030年全球資料中心裝置容量需求將再成長兩倍，用電也會再增加；台達電表示，此次由美洲區ESG主管劉正寅代表，分享台達能為AI資料中心提供從電網到晶片（From Grid To Chip）的全方位電源及散熱方案，有助於改善整體能耗表現。

除了AI資料中心的節能解決方案，會中也提及台達一路走來推動綠建築實績、美洲區總部LEED零能耗（Zero Energy）淨零建築，以及協助高雄那瑪夏民權國小災後重建，並獲亞洲校園首座LEED零能耗認證等案例，展現台達在淨零與韌性建築上的努力，讓關心氣候議題的各界了解相關技術的演進與挑戰。

台達基金會是《聯合國氣候變化綱要公約》的正式觀察員，自2007年起長期參與聯合國氣候會議，持續將國際最新談判進程與減碳趨勢帶回台灣，協助了解氣候危機下的挑戰與解方。

台達基金會副董事長郭珊珊表示，台達連續17度參與聯合國氣候大會，且第13次主辦或受邀在談判區（Blue Zone）周邊會議上發表應對氣候變遷的經驗及科技解方；除了分享AI節能技術，台達也揭示全球已擴增至35棟的綠建築版圖，並運用台達發展的智慧節能建築科技，在天災後進行韌性建築的重建計畫，希望透過科技能帶動更多合作夥伴，共同朝向淨零的未來努力。