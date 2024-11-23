高雄某職業工會理事長、開設髮廊美容店的蘇姓老闆（28歲）性侵2名正妹女設計師，被害人在店內裝設針孔攝影機，拍下其獸行後離職報警，蘇男落網後到起訴仍被羈押，他向法院聲請具保停押，理由是他的店離警局很近，不會棄保潛逃，也不會再犯，法官認定蘇嫌在店內女員工，且有再犯之虞，駁回其聲請。

檢警調查指出，2名設計師在店內經常忙到深夜，蘇男趁其他設計師已下班，2名設計師忙到深夜落單機會，在去年9月及去年12月在店內對A、B兩名設計師性侵得逞，2人受辱後心情低落，互相關心後才得知均遭性侵。

兩名女設計師商量後展開報復行動，在店內偷偷安裝針孔攝影機蒐證，果然拍到蘇男趁店內無人之際，分別從背後抱住女設計師，上下其手亂摸一通，還拉她們的手摸下體，共拍到蘇男對她各猥褻2次。隨後即拿著蒐證影片報警提告，警方逮捕蘇男，到案後他否認犯行，檢察官不採信，向法院聲請羈押獲准，今年12日依兩項強制性交罪、4項強制猥褻罪嫌起訴，移審後法官認定有再之虞，再次裁定羈押。

蘇男向法院聲請具保停止羈押表示，美容店已交由他的妻子經營，生意不如以往，且距離警局甚近，他不可能再犯，且他的犯行經由媒體報導，已沒有女性願意前往任職，被害人均願調解，他也願意賠償，請求撤銷羈押或具保。

但法官認為，蘇男是美髮師，所接觸的客人以女性居多，還是有再犯的可能，需要予以預防性羈押，而前往美髮店的應徵者和女性顧客因使用網路的習慣各異，也不一定知道蘇男的犯行，蘇男的犯行就發生在距離警察局不遠的美容店內，他不可能因距警局近就不會再犯，因羈押的原因與必要性俱在，駁回他的聲請。

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