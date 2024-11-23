林心如與男星霍建華2016年和閃婚，婚後生下一女「小海豚」，家庭生活低調幸福。近日夫妻倆一起去看7歲寶貝女兒小海豚表演，久違公開同框也引發大批網友討論。

林心如與霍建華過去皆演活許多經典角色，讓觀眾留下深刻印象，夫妻忙於事業同時也積極參與女兒成長時刻，日前小海豚與學校一起團體表演，兩人被捕捉到一起現身觀看女兒的演出活動，曝光的照片中，可見林心如戴著深色鴨舌帽，霍建華則是一身休閒帽T，穿著打扮低調，不過夫妻倆都沒有特別戴口罩偽裝，而是直接親民融入家長群中。

霍建華和林心如夫妻0偽裝，低調現身女兒表演活動。（圖／翻攝自微博）

霍建華全程維持一貫的冷靜態度，招牌眉頭緊鎖，不過可見他的眼神全程認真盯著在台上唱歌的小海豚，演出告一個段落時，他賣力為寶貝女兒鼓掌，林心如還俏皮對台上比出愛心手勢和YA的動作，與女兒寵溺互動，顯得相當青春活潑。

夫妻難得合體的畫面曝光後，即使身為明星，愛女之情溢於言表的模樣，也讓許多網友被幸福氛圍感染，留言表示：「爸爸比女兒還緊張」、「這才是平常夫妻該有的樣子，祝福祝福」、「幸福的一家人」、「把事業家庭平衡的真好，做他們女兒很幸福」、「他倆真是好養眼」、「從不錯過孩子重要階段的好媽媽，看到女兒的成長真的很幸福很自豪」。