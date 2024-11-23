2024年11月23日澎湖縣／閣揆卓榮泰（中）上任後，23日首次視察澎湖，並對勞動部員工輕生案致歉。圖為視察澎湖烏崁海淡廠時，與經濟部長郭智輝（右）和澎湖縣長陳光復（左）試飲海淡水時一飲而盡。（許逸民攝）

勞動部勞動力發展署北分署公務員輕生案持續延燒，搞掉一個勞動部長後，行政院長卓榮泰23日飛澎湖視察，一開口便對勞動部北分署霸凌事件致歉，再次表達遺憾、不捨並深刻檢討，同時也證實民進黨不分區立委洪申翰將轉任勞動部長。

卓榮泰表示，前勞工部長何佩珊請辭的具體作為，是整個台灣社會需要，也是政府該有的基本態度。所以為了快速解決，同時提升內部士氣和穩定，因此短時間內准辭，並約見洪申翰，等他下週很快時間就任之後，國人同胞能夠給他更多的指教，更多的鼓勵和支持。

他說，外界對於洪申翰的看法，是年輕、熱情、專業及認真的立委，而在他眼中，則由不同的角度及內部觀察，洪是快速學習成長，在各方面表現穩定，同時能在理想與務實之間，採取一個最有利國家發展的方向。雖然他的專業重點在環保，但是他長期對於公共議題及公民團體接觸，都是非常融洽，許多勞工朋友都非常支持，並與勞工團體關係良好。

因此對於洪願意出任勞動部長，表達感謝與肯定。同時也賦予他3項任務，第一是穩定勞動部員工情緒，第二是健全友善合理職場環境，第三則是針對國家發展與人民需求提出完整勞工政策。

卓榮泰就任閣揆以來，23日首次飛澎湖，到烏崁視察澎湖地區供水改善情形、風櫃視察漁港建設，也至澎湖天后宮參拜祈福，最後參訪年年有鰆地方創生。希望完善基礎建設 打造澎湖成為國際觀光島。

卓榮泰強調，提供乾淨、穩定且充裕的自來水，是人民生活的基本條件，所以持續規劃明年在澎湖馬公新建4,500噸海水淡化廠，供應馬公市興仁、烏崁及山水里等無自來水地區，完善澎湖基礎建設，優化當地交通運輸量能，吸引國內外旅客前來度假觀光，打造澎湖成為國際觀光島。

卓榮泰並以中央是地方政府的護國神山做比喻，強調離島雖沒有中央山脈，但中央政府與離島永遠站在一起，現在澎湖每年都獲得超過100億元經費的補助，未來中央與澎湖的合作只會增加，不會減少。