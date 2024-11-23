世界棒球12強如火如荼進行中，美國隊稍早以6:5擊敗委內瑞拉，讓中華隊及日本隊提早晉級冠軍戰。不過晚上的「台日大戰」，台灣球迷還是希望能贏得勝利。對此，被球迷冠上「勝率百分之百男人」稱號的旅遊達人「布萊N」，也被中華職棒大聯盟會長蔡其昌囑咐今晚不能缺席。

旅遊達人「布萊N」因為工作緣故，雖然晚了一天才抵達日本，但依舊前往東京巨蛋球場為中華隊加油。他無奈表示：「上機前才搞定在東京周末的住宿，整個東京市區幾乎沒房了，只能訂到遙遠的東京灣，平常一晚4千的房間，我訂到1萬1，兩晚就是2萬2。」不過親眼見證中華隊擊敗美國隊，讓他興奮直呼：「當你在國外的球場，看到這麼多台灣人同時在喊著同樣的應援，真的會全身起雞皮疙瘩」。

而在對美國隊取下勝利後，布萊N也透露這次觀戰12強的超強戰績：「我這次12強從台北大巨蛋到東京巨蛋共進場5場，通通Win啦！」眼見他超狂的百分百勝率，讓網友留言喊話：「台日大戰麻煩你加持了」、「你記得接下來的場次都要參加，台灣要一路贏到底」、「可以命令你一直待著嗎，拜託」。

網紅「彼得爸與蘇珊媽」也在Threads PO出與布萊N吃飯的影片，接著強調：「今年在場中華隊不曾輸球的男人，來東京救國團了！」只見彼得爸詢問布萊N：「你知道中華隊今年輸的兩場球是哪兩場球嗎」，布萊N則表示：「我沒有看的那兩場啊！」讓彼得爸笑回：「就是你害的，就叫你拋下工作了」，這支影片也釣出中華職棒會長蔡其昌回覆：「明天你不可以缺席」，讓布萊N連忙表示：「是，會長吩咐不敢不到」。