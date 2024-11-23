高速公路上經常有各種物品散落，今（23）日有民眾在國道2號西向大湳段上，驚見一隻調皮的黑色柴犬在亂跑，員警與救援人員封路追著狗狗到處跑，而這隻黑柴似乎越玩越興奮，讓現場人員一個頭兩個大，許多車輛因此卡在後方。所幸最後在耐心引導下，黑柴也平安回到飼主身邊，結束這場驚魂。

有網友今日在社群平台Threads貼出一段影片，國道2號西向大湳段出現一隻黑色柴犬，只見這隻柴柴在空曠的高速公路上狂奔，見到有人拿網子靠近開始亂跑，3名救援人員與1名員警在後方追趕，卻怎麼也敢不上柴柴的速度，而柴柴也不會跑太遠，且途中還會停下來察看是否有人靠近，似乎越玩越起勁。

原PO表示「辛苦警察杯杯了」，並透露「應該是一台車子事故，車上小狗跑出來放風，抓很久沒抓到，後來警察先放車通過，後續未知」。

影片一出引起熱烈討論，許多網友紛紛表示「那狗真的在玩，沒往遠處跑還會等人來」、「沒揪」、「這遊戲場也太大」、「可以不要這樣弄阿柴嗎…這樣他會很開心欸」、「柴不理你」、「塞車的時候我總在想最前面在幹嘛，原來是警察在抓狗」。

國道警方表示，柴柴最後在飼主兒子的協助與誘導下，成功回到車子裡，而事故也處理完成。