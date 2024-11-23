影響血糖的原因很多元，除了飲食外，與睡眠長短也有關。對此，家醫科醫師洪暐傑引述研究指出，睡眠時數少於6小時或多於9小時，會增加得糖尿病的風險，因此，睡眠時數剛好最重要，睡太多或睡太少都不好。

關於睡眠時數和糖尿病的關聯性，醫師洪暐傑於個人粉專發文表示，根據2016年發表在《睡眠醫學回顧》（Sleep Medicine Reviews）期刊的一篇研究，彙整了相關論文36篇的資料進行分析，總共有106萬1555人的資料列入，結果如下：

●每天睡眠5小時以下者，糖尿病風險增加48％；睡眠6小時者，風險增加18％；睡眠9小時以上者，風險增加36％。

●睡眠品質差者，糖尿病風險增加40％。

●有睡眠呼吸中止者，糖尿病風險增加102％。

●輪班工作者的糖尿病風險增加40％。

●體重過重的糖尿病風險增加199％。

●有糖尿病家族史的糖尿病風險增加133％。

●缺乏身體活動的糖尿病風險增加20％。

洪暐傑進一步說明，睡眠不足會對分泌胰島素的β細胞造成不良影響，干擾胰島素分泌，導致血糖數值變高。此種干擾機制包含了睡眠不足引起交感神經系統活動變強、夜間壓力荷爾蒙中的皮質醇上升、生長激素分泌出現變化，以及全身發炎反應增加等。此外，睡眠不足還容易造成體重增加，而體重上升也會進一步提高罹患糖尿病的風險

至於睡眠時間過長與糖尿病的關聯，洪暐傑解釋，在於長時間睡眠的人，很常是睡眠品質不好的情況，因此想透過較長的睡眠時間來彌補。另外，憂鬱症、睡眠呼吸中止症、或是健康狀況不佳等，都有可能和長時間睡眠有關，而這些因素皆與糖尿病風險增加有關。

洪暐傑表示，總結來說，睡眠時數少於6小時或者多於9小時會增加得糖尿病的風險，所以睡眠時數剛剛好最重要；另外，睡眠品質差、輪班工作者、睡眠呼吸中止症等也要注意，都會增加得到糖尿病的風險。還有，體重過重、糖尿病家族史及缺乏身體活動也會增加糖尿病的機率，值得留意。