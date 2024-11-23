萬獸來朝！雲林縣「北港風箏嘉年華」23日在北港溪旁親水公園登場，10米高媽祖風箏率鳳凰、龍、獅等萬獸飛上天際，主辦單位北港鎮公所表示活動現場附近有復興鐵橋，是全台最長的台糖小火車鐵橋，因年久失修成斷橋，目前進行整修中，完工後可連結雲林、嘉義2縣，日後風箏嘉年華將結合復興鐵橋，打造跨縣旅遊景點。

今年「北港風箏嘉年華」以「萬獸來朝」為主題，由「亞洲國際風箏聯合會」邀請來自全台風箏高手齊聚北港放飛風箏。北港朝天宮為媽祖信仰重鎮，此次特別放飛10米高媽祖風箏、5米高千里眼與順風耳神將，並加入神獸系列大型風箏來北港朝聖，展現「萬獸來朝」壯觀視覺饗宴。

雲林縣「北港風箏嘉年華」23日在北港溪旁親水公園登場，10米高媽祖風箏率鳳凰、龍、獅等萬獸飛上天際，北港鎮公所表示日後將結合全台最長的台糖小火車鐵橋「復興鐵橋」，打造充滿歷史文化的特色活動。（張朝欣攝）

風箏聯合會名譽理事長鄭凱元表示，北港親水公園位於北港溪旁，剛好是東北季風的風口，且周邊空曠沒有建築物，非常適合放風箏。此次施放的大型風箏都是最先進的氣囊風箏，沒有骨架不僅輕便也更安全，「北港風箏嘉年華」已逐漸打響名氣，歡迎大家前來觀賞「最神氣」的風箏。

北港鎮長蕭美文表示，風箏活動不僅療癒身心，更帶來獨特視覺享受，非常適合全家大小親子同樂。今年「北港風箏嘉年華」結合風箏文化與媽祖信仰，以「萬獸來朝」為主題，媽祖作為主尊，千里眼與順風耳護駕，五湖四海神獸共襄盛舉，象徵萬壽無疆與繁榮興盛。

蕭美文指出，親水公園附近的復興鐵橋，位於雲林、嘉義2縣交界處，興建於1911年，長度達878公尺，是全台最長的台糖小火車鐵橋，因年久失修被溪流沖斷已10餘年，經中央補助經費整修，可望於明年5月左右完工。未來風箏嘉年華將結合復興鐵橋，規畫風箏觀賞區，打造充滿歷史文化的特色活動。