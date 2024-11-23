冠軍Yo-Kai Express專注於自主餐飲解決方案，運用邊緣AI技術的智能自動售貨機，按需提供美味餐點，徹底改變顧客體驗。

AI系統實現即時客戶服務和故障排除，同時利用流量分析優化售貨機佈置，提升運營效率。

亞軍Coherence Biotech在智慧醫療領域表現亮眼，推出一款all-in-one檯面型自動化設備，用於藥物篩選，加速AI藥物研發進程並降低實驗室成本。其3D流體卡匣和多維控制系統，讓研究人員能自訂實驗自動化流程，進一步提高藥物研發效率。

季軍MangaX Technology專注於兒童心理健康，開發了易於使用的線上日記平台「MangaChat」，透過AI技術將認知行為療法（CBT）遊戲化，幫助患有注意力缺陷過動症（ADHD）或自閉症的孩子提升情緒管理，同時也為照護者提供AI支援策略。

自2019年首屆QITC以來，六年間QITC累計培育了59支優秀的台灣新創團隊，提供6個月育成計畫及策略培訓。至今參賽團隊共申請了433件專利，且有10支團隊進入高通的Qualcomm Advantage Network，成為其全球生態系成員。高通副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰表示：「AI正快速改變生活與科技，我們相信未來AI將串聯所有裝置，提升各行各業的體驗與機會。今年QITC聚焦於高通AI PC和邊緣AI技術的創新應用。期待與新創團隊合作，共同進軍全球市場。」

高通工程副總裁暨全球生態系發展計畫負責人Sudeepto Roy表示：「今年所有入圍團隊都掌握了邊緣AI的發展趨勢，為眾多產業帶來創新應用。高通將繼續透過QITC及免費的L2Pro台灣IP培訓平台，支持新創團隊在AI時代中應對市場新挑戰，共同創造更高效、更便捷和可持續的世界。」