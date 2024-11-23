台南市某公司黃姓經理去年2月利用女同事獨自在茶水間準備午餐時，自後方伸手環抱女同事並觸摸其腰部，對方受驚告知正在打電話，黃才停手離開。事後，女同事向公司申訴且報警處理，一審以事證不足判黃男無罪，檢方不服上訴，台南高分院根據補強證據認為女方所言非虛，改依性騷擾罪判刑4月，可上訴。

女方表示，案發時她打電話對男友說「我需要你陪我講一下電話，到我經理離開辦公室」，因為早上曾被經理侵犯，讓她很害怕；至於經理自後環抱是在她與男友講電話當下發生，當時她已經在講話了，因為男友的車上有客人，通話過程有提到早上發生的事，但該通電話沒有直接跟男友講正被經理抱著並摸到腰部，但男友有聽到她說「經理，我正在講電話」。

對此，黃男否認並辯稱，案發當天是補班日，上午只有他與女同事在辦公室，其他業務人員出去拜訪客戶。案發當天上午10點他曾擁抱女方，但同日中午12點10分看到對方在茶水間講電話，因詢問公事走到她的旁邊，但女同事沒有回覆，才從背面以右手拍她的右肩，絕對沒有環抱。

黃男的律師也指出，女方在一審證述因不及防備被黃男性騷擾時，受到的驚嚇並不輕，卻能繼續與男友通話且語調平和毫無異狀，顯然與常理不符；同時，3名證人的證述，都是聽聞女方轉述被害經過，並非親身見聞或體驗。

不過，台南高分院認為，女方歷次指訴案發當時的重要情節都沒有前後齟齬、矛盾之處，且與黃男自承案發當時確實進入茶水間、與女方有所接觸、女方告知當時正在通話等情節相符，還與女方及證人間LINE對話紀錄顯示雙方通話及文字紀錄一致，顯見女方指證黃男案發當時自後環抱並觸碰腰部，應非虛妄。

同時，女方經此事件後，曾接受心理諮商，經與專業人士會談後，評估女方因黃男案發當日的侵犯行為出現創傷後壓力症後群現象，也可補強女方證詞的真實性。

另外，證人與女方的LINE對話紀錄，可看出女方案發當天確實有與證人通話，且證人還安慰女方「辛苦了...結束難熬的一天」，並稱「我今天聽你講到後來我也跟著哭」，顯見女方告知黃男對她的侵害行為時，確實曾經哭泣，否則證人怎可能「也跟著哭」。

台南高分院強調，黃男對女方的性騷擾行為，顯然欠缺尊重他人身體自主權利，更造成女方的心理傷害，很不應該，且犯後矢口否認犯行，飾詞辯解，對於自身行為毫無自省，犯後態度不佳，依性騷擾罪處刑4月。

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