靠著美國隊幫忙擊敗委內瑞拉，中華隊提前鎖定本屆世界12強棒球賽冠軍賽門票，23日晚間交手地主日本隊，原本推出左投林昱珉先發，最後賽前臨時更換陳柏清，因為大會規定只能左投換左投。

中華隊昨天以8比2擊敗美國隊，打線微調收到好的效果，在晉級路上佔據優勢，加上率先登場的美國以6比5險勝委內瑞拉，幫助中華隊還沒比賽就確定前進冠軍戰。

昨晚大會公布中華隊原本要推出左投林昱珉先發，但因為此役已經無關晉級結果，賽前決定做出投手異動，但因為國際棒壘球總會（WBSC）規定，只能左投換左投，所以中華隊推出昨天先發2局無失分的陳柏清先發。

針對今天中華隊更換先發投手為陳柏清選手，中華隊表示今日下午總教練已先親自向大會與日本隊總教練提出預告先發調整為陳柏清。

中華隊表示，教練團因應不同的賽況，均有規畫不同的投手佈局，因此下午中華隊即立刻向大會通知調整事宜。

經大會討論後回覆表示必須與預告先發同為左投，因此中華隊也更換先發投手為陳柏清。