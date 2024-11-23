環狀線採用中運量系統，新北市政府補貼票價，鼓勵民眾搭乘，不過受到0403地震影響，今年運量大幅減少5成。交通局明年度編列6.78億補貼環狀線運價與票價差額，議員質疑金費如此高，運量未達預期，到底是要補貼給誰？交通局回覆，依實際營運狀況編列預算，預量若有高估，新北捷運公司必須退還未用完的款項。

市議員張嘉玲指出，今年輕軌環狀線預估運量6.2萬人次，但受到地震影響，運量衰減，而且民眾對環狀線沒有信心，都沒人敢搭乘，卻還編列6億多預算補貼差額，到底要補貼給誰？另免費接駁車費用未來是否能討得回來？

交通局長鍾鳴時指出，環狀線修復預計年底會通車，去年運量已達5.9萬人次，今年原預估破7萬，明年可達7.1萬人次。但今年受到地震影響，運量僅約3萬人次左右。預算依實際營運狀況編列，若有高估，新北捷運公司必須退還。

鍾鳴時說，預估明年環狀線運量約6.3萬人次，至於免費接駁公車1個月需900萬，7個月則要6300萬，包含在災損金內。

新北捷運公司表示，施工團隊努力不懈，投入後確定可以縮短6個月，在確認運轉安全無虞下力拚年底復駛。