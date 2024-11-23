旅遊業者近日公布「2025年風格旅遊趨勢大調查-海陸空移動旅遊新風潮」報告，由於航空公司陸續拓展新航點，調查中顯示，旅客2025年最想去的新興航點城市，40歲以下旅客最想前往米蘭，41到60歲最想造訪布拉格。

在國內外旅遊偏好調查中顯示，國內旅遊最熱門的城市為臺北市居冠；海外旅遊時旅客最喜歡前往日本、其次為韓國、中港澳、泰國及越南等國家。

人工智慧AI快速崛起，為旅遊領域帶來新轉變，從旅客出國最需要的AI功能調查發現，出國最需要「AI即時翻譯」（32.11％），其次則為「AI旅遊規劃師」（27.41％）。

第二屆風格旅遊節11／23、24日在松山文創園區熱鬧登場。(欣傳媒提供)

欣傳媒總經理單葑發布2025風格旅遊大調查。(欣傳媒提供)

魏如昀(左起)、金曲獎最佳單曲製作人片山凉太、馬念先今明兩天將在風格旅遊節表演。(欣傳媒提供))

國際郵輪品牌偏好方面，在以台灣為母港、旅客最想搭乘的郵輪中，公主遊輪居冠（41％）、其次挪威郵輪奮進號（26％）、第三為歌詩達郵輪（21.8％）。另外，最想體驗的飛航郵輪（Fly Curise），第一名為迪士尼郵輪（27.3％），銀海郵輪（12.5％）和挪威郵輪（12％）各居第二、三名。

觀光列車結合美景及在地文化，成為旅遊時的熱門選擇，在最想體驗的觀光列車調查中，臺灣鐵道部分，有阿里山移動美術館美稱的福森號拿下第一（26.2％）、美學觀光列車鳴日號／鳴日廚房奪得第二（25％），環島之星夢想號則排名第三（17.9％）；國外鐵道中，瑞士冰河列車最受青睞（30.9％）拿下冠軍、第二名為最美的阿爾卑斯景觀列車（20.7％）、第三名為日本頂級寢台列車四季島（12.5％）。

此外，第2屆「風格旅遊節」23、24日今明兩天在台北松山文創園區舉辦一系列活動，以「混搭由我．感官漫遊」為主題，設有異國市集、風味美食、公車走讀，以及創作歌手馬念先、創作才女魏如昀及金曲獎最佳單曲製作人片山凉太都將到現場與民眾歡唱同樂。現場佈置充滿旅行元素，散發輕鬆愜意氛圍，活動期間只要拍下美照並分享到欣傳媒IG，即有機會抽中加拿大來回機票。

創作歌手馬念先、創作才女魏如昀及金曲獎最佳單曲製作人片山凉太22日在記者會上分享各自的風格旅遊經驗，馬念先幸運吃到現在最夯節目《黑白大廚》無菜單料理姨母的安東湯麵，直呼太有趣、太時髦；魏如昀則說，曾在柏林遇見震撼的千年古文物，面對巨大耶穌神像竟不由自主淚流滿面；片山凉太認為，旅行對他來說就像是作夢，是一種尋找歸屬感的過程。