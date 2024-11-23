大陸國家主席習近平結束對巴西的國事訪問，21日乘專機返回大陸途中在摩洛哥卡薩布蘭卡進行技術經停。摩洛哥國王穆罕默德六世特別指派王儲哈桑和首相阿赫努什前往機場迎接，並舉行了簡樸而莊重的歡迎儀式。

習近平在機場同哈桑王儲進行了親切交談。習近平請哈桑轉達對穆罕默德六世國王的親切問候，並向摩方表達良好的祝願。他指出，中摩兩國關係持續發展，雙方在多個領域的合作富有成效，雙邊交往日益頻繁和緊密。習近平回顧了2016年穆罕默德六世國王對大陸的國事訪問，表示雙方在那次會談中取得了豐碩成果，推動了中摩關係向前發展。

習近平強調，中國支持摩洛哥維護國家安全與穩定，願在涉及雙方核心利益問題上相互堅定支持。他還表示，大陸願與摩方攜手落實中非合作論壇北京峰會和中阿合作論壇第十屆部長級會議的成果，推動「一帶一路」倡議框架內的務實合作取得更多成果。他提到，兩國應加強人文交流，鞏固人民友好基礎，推動中摩戰略夥伴關係取得更大發展。

哈桑王儲向習近平轉達了穆罕默德六世國王對他的誠摯問候和熱烈歡迎。哈桑指出，摩中兩國一直保持著良好的關係發展勢頭，特別是在新冠疫情期間，大陸為摩洛哥提供了寶貴的支持，摩方將永遠銘記這一情誼。他表示，摩洛哥王室和政府都高度重視對華關係，願與大陸繼續加強高層交往，深化各領域合作，尤其在人文領域，推動兩國人民之間的理解與友誼。