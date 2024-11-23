澎湖湖西鄉公所推動食農教育與環境保育，繼去年次跨村辦理山海食旅生態體驗活動後，今（23）日再度舉辦，帶領鄉親一起深入潮間帶與田野，親身體驗農村與海洋的獨特魅力，午間再於童軍營區野炊，共享採摘的新鮮蔬菜與來自大海的食材。也讓參加者在休閒娛樂中學習，深刻感受湖西鄉的自然風貌與在地文化。

湖西鄉長陳振中表示：「湖西擁有豐富的農漁資源與文化底蘊，希望透過親手參與，讓大家了解田間與海洋的生態價值，並一同守護家鄉。」同時，陳鄉長也感謝社區的投入，讓活動得以圓滿舉辦。

湖西鄉公所辦理山海食旅生態體驗活動，3日帶領百名親子到青螺村的海邊潮間帶扒紅蚵。（湖西鄉公所提供／許逸民澎湖傳真）

今天活動，在導覽員的引導下，參加者首先進入湖西鄉的田野，學習當地農作方式並親手採摘新鮮蔬菜。隨後轉往青螺真武殿前潮間帶，體驗扒紅蚵的樂趣與挑戰，並聽取公所人員進行潮間帶生態與安全知識的講解，提升海洋保護意識。

最後活動壓軸為八人一桌的野炊共餐，除了公所預先準備的土魠魚塊和火鍋料外，再加上早上的田野與潮間帶收穫加菜，經由火鍋簡單烹調後，成為色香味俱全的野餐盛宴。