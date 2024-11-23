屏東縣政府今（23）日在屏東市鶴聲國小舉行「2024屏東教育博覽會」，展現校園數位教學成果，除了頒獎表揚數位績優人員與學校，現場還有8位領航教師公開課典範教學、30個學校特色攤位及12個數位軟體使用介紹。屏東縣長周春米表示，明年4月將在唐榮國小建置數位教育園區，全面支持教師數位教學專業發展。

周春米說，數位AI是世界潮流，也是現在孩子必要學習的，屏東縣在教育部支持下，除了先前的生生有平板，現在進一步優化數位設備，並規畫明年4月在唐榮國小建置數位教育園區，提供教師數位技能培訓與實作空間，整合資源成為屏縣數位教育發展基地，全面支持教師數位教學的專業發展，縮短屏東跟世界的距離。

屏東縣長周春米（前）觀看設在建國國小的屏東縣科學教育中心，推動數位天文教育的成果。（羅琦文攝）

屏東縣立大同高中展示雙語數位教學成果。（羅琦文攝）

東港海濱國小展現執行「海洋科學序列教材計畫」的成果。（羅琦文攝）

博覽會現場以數位學習為核心主題，內容有專題演講、學校特色攤位、公開課典範教學及數位軟體使用說明等活動，設有教育數位軟體的操作與應用演示，並設有學校特色攤位，全面呈現屏東縣各校近年來的教育理念、課程設計和學校文化，內容涵蓋英語教育、國際教育、閱讀教育、多元文化、議題教育及科技教育等多元主題。

在30個特色攤位中，有屏東縣政府與海洋委員會共同推動「海洋科學序列教材（OSS）計畫」成果展，OSS教材是一套輔助學生以科學方法探索重要海洋科學概念的系統化教學，由設在東港鎮海濱國小的屏東縣戶外教育及海洋教育中心規畫，展現過去一年計畫推動成果。

縣立大同高中112學年擴增雙語實驗班，參加屏東縣精進高中課程與教學計畫英語表達力發表會獲得佳作，也在現場呈現雙語數位教學的成果。

教育博覽會吸引校長、教師、家長及教育夥伴等逾500人共襄盛舉，活動並邀請教育部推動中小學數位學習精進方案專案辦公室執行秘書郭伯臣專題演講，主題為「數位學習未來發展趨勢」，針對國家數位與教學創新政策進行分享。

教育處表示，透過這次博覽會多元的活動的安排，不僅肯定了教師們的努力與專業，也讓與會者能深入了解屏東縣在數位教育上的創新與進展。更重要的是提供了彼此交流與經驗分享的寶貴機會，共同探討數位時代下教育的未來發展方向，為屏東教育注入更多創新動能與實踐可能性。