第6屆中華企業射箭聯賽總冠軍出爐，新竹市愛山林23日第5戰以比數23比19擊敗新北凱撒，一回到主場就順利封王，這也是他們隊史第2冠，前1座是在3年前，教練王正邦實現預言，適逢3的倍數都能登頂。

今天賽事在新竹市孔廟前廣場舉行，新竹市愛山林由「一哥」林子翔在男單打頭陣，第1場先以6比2拿下，隨即女單郭紫穎在被聽牌的情況下連追2局，逼出延長賽加射，可惜最後同射9分卻因靶心距離落敗，不過比數5比6沒有繳械太多。

第3場男團新北凱撒扳回一城，戴宇軒即時回神，加上以鄭祥輝、黃立承鼎力相助，以6比2勝出，也將總積分逆轉為14比13超前；第4場關鍵混雙，新竹市愛山林的蔡薫毅／吳宜霈靠著其中2局以1分之差險勝，拿到5比1將氣勢再轉回自家陣營。

新竹市愛山林帶著3分領先進入最後的女團賽，新北凱撒雖然在這一戰逼出延長加射也無濟於事，最終地主以5比4完美收官，總積分23比19完成登基。

新竹市愛山林過去曾在第3屆帶回總冠軍，如今2度稱王，王正邦卻笑說，「2冠都打得蠻辛苦的。」這2趟歷程都是演出「下剋上」，今年他們在例行賽一度在後段班徘徊，最後才拉尾盤衝上第2名，然後又度過季後挑戰賽，才到現在擊敗例行賽龍頭一舉登頂，「其實今天風也很快，我們就不想太多，盡量把節奏做快一點，把平常訓練發揮出來，大家盡力而為。」

王正邦誇讚子弟兵的表現，最讓他感動的地方在於看到韌性，「不管落後程度如何，他們都沒有放棄，一直想要把分數追回來，感謝他們這麼團結。」另外王正邦也指出林子翔扮演著重要角色，「他是一個非常好的團隊夥伴，會試圖去帶動其他選手，過程中有壓力的時候，會讓這團隊放鬆，讓大家去享受比賽過程。」

林子翔是陣中唯一隊史2冠都參與的選手，相較於前一冠的激動萬分，這次奪冠瞬間顯得收斂平靜，他表示自己心境上已經不同，強調功勞是屬於大家的，「我只是貢獻其中一小部分。」今年整季都能維持穩定狀態，林子翔認為最重要的關鍵在於心態上找到寧靜，並懂得去享受這一切過程，「訓練久了難免有無力感，要跟生活取得平衡，才能持續去做這個熱愛的項目。」