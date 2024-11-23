新北市新莊廟街歷史悠久，擁有豐富的文化底蘊。新北市副市長朱惕之、立委蘇巧慧和議員蔡健棠、陳世軒及戴湘儀等人23日出席「2024藝起來新莊串門子」系列活動開幕，共同為新莊廟街的文化復興注入心血。兩人致詞強調廟街的文化價值與未來發展，盼能吸引年輕世代參與，讓老街煥發新生機。

副市長朱惕之致詞時表示，新莊老街已有300多年歷史，是台灣具代表性的歷史文化街區。他回憶自己初到新北時，便被新莊老街的獨特氛圍吸引，深刻感受到這裡孕育的文化底蘊與人才。他提到，新莊老街的每一座廟宇與巷弄，都記錄了豐厚的文化故事。他期待透過本次活動，讓更多年輕人認識新莊的歷史與特色，同時鼓勵二代、三代返鄉，共同為老街注入新活力。

立委蘇巧慧則從自身成長經歷出發，表達對新莊廟街的深厚情感。她提到，廟街雖是新莊的文化寶藏，但因發展歷史悠久，老舊化問題也逐漸顯現。她感謝地方議員多年來的努力，以及市府挹注資源，讓廟街文化得以翻新並延續。她特別提及艋舺青山宮起源來自新莊，指出新莊廟街文化的代表性，希望未來能將廟街文化塑造為台灣特色的文化名片。

本次「2024藝起來新莊串門子」活動，以「新莊好奇廟」為主題，結合馬戲雜耍、音樂詮釋、文化展覽等多元活動，讓民眾在體驗廟街文化的同時，發掘其獨特魅力。活動現場還推出「平安印章」蒐集活動，涵蓋慈祐宮、潮江寺等八大廟宇，並展出新莊廟街的生活風貌及傳統工藝。活動自即日起至11月30日，吸引大批民眾參與，展現新莊廟街的熱鬧與活力。