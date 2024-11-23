元大人壽建議，透過保險保障的特性，將可以一舉數得，滿足上述的傳承規劃重點。以元大人壽新推出的商品「元大人壽元傳富美元利率變動型終身壽險」來說，即具備五大特色，以協助保戶打造穩健的傳承規畫。特色一、藉由美元收付特性，滿足多元資產配置；特色二、繳費期間可選擇3年或6年，且繳納高保費最高可享4.5％保費折扣回饋；特色三、長期具有壽險保障倍數，發揮預留稅源的功能；特色四、有機會享增值回饋分享金，讓保障加值，推升資產累積成果；特色五、壽險身故給付可指定受益人順位或分配比例，並可選擇一次領或分期領，隨個人意願妥適分配。

近年隨著超高齡化社會議題的發酵，民眾已逐漸意識到退休準備需提早，但傳承規畫同樣不可忽略。元大人壽提醒，透過壽險保障的方式進行規畫，不但可分散人生風險，穩健累積資產，還可達到預留稅源的效果，最重要的是將一生努力守成的資產妥善配置，延續照顧家人的心意。