基北北桃人口破百萬，早已形成共同生活圈，也經常有政策合作案例。民進黨基隆市議員陳軍佐日前質詢時表示，雙北和桃園都有補助長者搭乘計程車，但基隆卻沒有。陳強調，因基隆公車老舊屢傳拋錨，也希望能比照雙北及桃園補助一定金額。市長謝國樑回應，因爲基隆長者可免費不限次數搭公車也是原因之一，必須整體來考量，市府半年內會研議可行性。

陳軍佐表示，基隆65歲以上長者主要都是依賴公車為交通工具，統計共有75888人，占總人口數的20％，但有不少長者跟他反映，因為公車常拋錨，如臨時有事外出，但又常常下雨，搭計程車會比較方便，因此建議基隆可以補助一定搭計程車的金額。

基隆市議員陳軍佐日前質詢時表示，雙北和桃園都有補助長者搭乘計程車，但基隆卻沒有。市長謝國樑則回應，市府半年內會研議可行性。（徐佑昇攝）

陳軍佐指出，其他縣市的方案，例如台北市和新北市都是每月480點，搭乘計程車1趟折抵65元；桃園市是每月800至1000點，1趟100元以下補助36元，101元以上可補助72元。

謝國樑答詢回應，北北基桃只有基隆長者搭公車免費、也沒有次數限制，其他3市都有次數或金額的限制，這是「魚與熊掌」的選擇，必須綜合考量。

謝強調，目前市府以先改善公車狀態，明年也編列2億元要將公車電動化，如果補助計程車的話，那補助公車的部分就必須檢討，兩者要整體通盤來考量，會在半年內研議是否可行。

據了解，新北市補助65歲以上長者、身心障礙者搭乘大眾運輸，凡持有敬老卡或愛心卡，每月有480點（元）可搭乘市區公車、雙北捷運等，無論是預算規模或是服務人數都是全台最高。