42歲林男駕駛小客車今天在國道2號西向17.3公里早上行駛內側車道，先碰撞內側護欄後，向外偏移碰撞外側車道50歲王女駕駛小客車後肇事，王女的柴犬突然衝脱繫繩，在國道上亂竄，所幸飼主終將其愛犬喚回穿戴繫繩後離去。

警方表示，42歲林男駕駛小客車行駛內側車道，先碰撞內側護欄後，向外偏移碰撞外側車道50歲王女駕駛小客車後肇事，其中王女車內的犬隻突衝脱繫繩，飼主雖努力喚回其愛犬，惟其愛犬仍於車道上亂竄，經到場處理事故員警及工務段交維小組協助圍捕，飼主終將其愛犬喚回穿戴繫繩後離去。各車駕駛均無飲酒情形，詳細肇事原因有待警方進一步釐清，現場於11時18分排除。

國道警方呼籲用路人行駛國道如車內有犬隻應善盡管理之責，應以牽繩牽引，避免影響駕駛人行車安全或意外發生，另可依據道路交通管理條例84條規定「疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者，處所有人或行為人300以上600元以下罰鍰。」