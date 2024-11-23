德國前總理梅克爾（Angela Merkel）2021年卸任之後全力撰寫的回憶錄即將在下周二（26日）出版。在美國大選結果出爐前就寫成的新書裡，梅克爾表達了對於美國前總統川普的觀感，並衷心希望川普的對手賀錦麗勝選。然而最後勝出的是川普，梅克爾接受德國媒體訪問時談及對於川普回鍋後的「西方民主秩序」擔憂，同時她對億萬富豪馬斯克在川普政府中扮演「過大角色」質疑。她認為，政治應該控制「權貴和普通公民」之間的社會平衡。

《衛報》報導，在川普的第一任期內，梅克爾被一些觀察家賦予了通常專屬於美國總統的「自由世界領袖」稱號。她表示，16年的執政讓她學會了商業和政治利益必須保持微妙的平衡。

在德國執政長達16年的梅克爾在接受《明鏡周刊》採訪時，被問及川普自2016年首次當選以來提出的挑戰是否有所增加？梅克爾回答，「現在他與矽谷的大公司之間存在明顯的聯盟，這些公司透過資本擁有巨大的權力。」

川普任命馬斯克與企業家拉馬斯瓦米一起領導其第二任期新設立的「政府效率部」。梅克爾表示，SpaceX和特斯拉執行長馬斯克的財務糾葛，恐讓這項任命出現大問題。

梅克爾說：「如果像他這樣的人擁有太空軌道上所有衛星的60％，那麼除了政治問題之外，這也一定是我們非常關心的問題。政治必須決定權貴與普通公民之間的社會平衡。」

她指出，在她擔任德國總理的第一個任期內，期間經歷2007至2008年的金融危機，「政治領域是能夠解決問題的最終權威」，可採取救助和新法規等措施。她說，「如果這個最終權威受到企業的強烈影響，無論是透過資本力量還是技術能力，那麼這對我們所有人來說都是前所未有的挑戰」。

梅克爾提到，自由社會的標準之一是對企業權力和超級富豪的影響力進行明確的制衡，「在民主國家，政治對企業永遠不會無能為力」。

在談到馬斯克的X等社群媒體平台時，梅克爾表示，「平衡社群媒體上的憤怒情緒非常重要，例如德國另類選擇黨（極右翼政黨，AfD） 所引發的憤怒情緒」。

梅克爾承認，她曾支持民主黨人希拉蕊和賀錦麗競選美國總統，但2人最終均未能成功擊敗川普，她還說，希拉蕊與賀錦麗的失敗讓她充滿悲傷。在梅克爾的回憶錄摘錄中，她表示，當年身為總統的川普與長期盟友的關係被視為積極的交易，「就像他在從政之前的房地產開發商一樣」。

她還發現，川普對俄羅斯總統普丁和「具有專制和獨裁特徵的政客」特別著迷。不過，梅克爾自卸任以來一直面臨強烈批評，外界批她未能與普丁劃定明確的紅線，導致德國過度依賴俄羅斯天然氣。