石破茂政府甫上任，本週五（22）公布了內閣包含首相的資產狀況，根據統計，包括家人資產內，內閣平均總資產為7244萬日圓（約合新台幣1530萬元），其中有5人資產超過1億日圓，首相石破茂以3376萬日圓（約合新台幣710萬元）位列第12名。

日本《共同社》23日報導，石破茂在家鄉鳥取市擁有一些不動產，並持有三菱重工業、東京電力控股等7支股票，共計2.3925萬股。此外，他還申報了一輛乘用車，妻子石破佳子則申報在東京都杉並區的土地與建築及價值390萬日圓的有價證券。資產最高者為現國土交通大臣公明黨黨魁齊藤鐵夫。

齊藤鐵夫資產高達2.3838億日圓（約合新台幣5000萬），超過半數的資產為有價證券，總計達1.8898億日圓。他與妻子共同持有35支股票，總數超過3.7萬股。由於這些股票屬於無面額股票，僅申報股票名稱與數量，未計入總資產，實際資產額可能更高。

環境大臣淺尾慶一郎以2.3326億日圓名列第二，其資產包括東京都世田谷區土地，價值達2.1138億日圓。財務大臣加藤勝信位居第三，資產總額為2.0396億日圓，涵蓋位於東京都西東京市的土地、有價證券1.5099億日圓及一份高爾夫球會籍。

資產最少者為時任法務大臣牧原秀樹，其資產僅844萬日圓。目前在第二屆石破內閣中擔任法務大臣的鈴木馨祐、農林水產大臣江藤拓及國土交通大臣中野洋昌，未列入此次公開對象。

公開內閣資產是基於2001年在內閣會議上敲定的《大臣規範》，首相、內閣、官房副長官、副大臣及政務官就任和卸任時公開資產狀況的制度。