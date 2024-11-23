大陸網紅李子柒影片以古法風格和手工自製走紅，在YouTube擁有2060萬訂閱，被封為「中文YT第一人」，她在片中氣質非凡、狂噴仙氣，不過近日卻有網友直擊她現身公園拍片，但李子柒卻被指臉蛋圓潤、飄嬸味。

李子柒睽違3年終於在日前復出，她一口氣更新3部影片，首部影片是紀錄學習製作漆器的過程，在微博就創下1.5億次觀看數，YouTube也有1千3百萬點閱人次，她頂著小巧V臉、一頭黑長髮和齊瀏海入鏡，氣質非凡、散發古典美，不過近日就有網友直擊，李子柒和有「央視最美女主播」之稱的王冰冰現身四川公園拍片，李子柒蹲在地上玩套圈圈、玩碰碰車等遊樂設施，還親民和小朋友互動，展現出有別於平常仙氣爆棚的一面。

李子柒被直擊和「央視最美女主播」之稱的王冰冰現身公園拍片。（圖／小紅書）

野生李子柒照曝光，立刻引發熱議，她被指臉蛋圓潤、外貌老了不少，甚至還飄嬸味，網友留言討論：「所以她出現的視頻中大部分都是以側身側臉拍攝，人物增加神秘感」、「子柒這混搭，毛衣太臃腫了」、「李子柒的妝化太濃了」。

李子柒、王冰冰合體拍片。（圖／小紅書）

除了李子柒的生圖引發討論，網友也大讚王冰冰顏值太美，王冰冰是記者出身，靠著甜美笑容和機智反應打開知名度，一度是央視力捧的女主播，不過她的學歷風波和感情生活都被挖出來討論，遭外界評「記者職業偶像化」，現在的王冰冰則是轉型經營影音自媒體。