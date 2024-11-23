張姓女教師與該男學生在社群軟體上互動頻繁，訊息內容火熱，用詞曖昧，甚至透露兩人正處於熱戀之中。（翻攝微博）

大陸山西省長治市沁源縣一所職業中學近日捲入性醜聞風暴，一名被譽為「模範教師」的張姓女教師，與班上男學生陷入不倫戀情，隱祕關係因智慧黑板意外曝光，震驚全校，相關記錄隨後更在網路上瘋傳，引發社會熱議。

據悉，這起事件始於今年6月，張姓女教師與該男學生在社群軟體上互動頻繁，訊息內容火熱，用詞曖昧，甚至透露兩人正處於熱戀之中。根據流出的對話記錄，張女年輕貌美，皮膚白皙緊緻；男學生則戴眼鏡，外型清秀，被網友戲稱「校園型男」。

公開的聊天記錄顯示，張女不僅向男學生訴說日常生活細節，甚至分享為孩子洗腳的點滴，而男學生則對張女的「貼心」讚譽有加。更誇張的是，男學生表達嫉妒之情後，還承諾「下次住一起時，換我給妳洗腳」，言辭大膽，令人咋舌。

然而，原本祕密的關係卻因智慧黑板意外曝光。張女要求雙方刪除聊天記錄的「保密措施」未能奏效，意外導致私密訊息在班級黑板顯示，被全班學生目睹後，迅速傳遍校園，甚至流傳到網路。

事件曝光後，校方立刻對張女採取停職處分，並展開調查。沁源縣教育局證實此事，表示張女已接受相關處理，但具體細節不便對外透露。教育局強調，網路傳言內容良莠不齊，呼籲民眾以官方發布訊息為準，切勿散播未經證實的訊息。

此事引發輿論譁然，社會各界紛紛關注師德問題，並對教師倫理提出質疑。目前，相關調查仍在進行，事件後續進展備受關注。

該事件也引發網友熱議，紛紛表示「她只是犯了一般女的犯的錯誤」、「國中學生……這是戀童不」、「女教師出軌學生，上一個還是女幹部勾引帥哥，現在女的咋回事嘛？」、「老師是教書育人的呀，這都做了些什麼，不配為師」、「女老師也玩的挺花」、「我好奇的是聊天記錄為啥會看到班里人？」。