環境部今舉辦政府永續長聯盟共識營，邀各部會、地方政府及國營事業參與，明年起將推動政府機關碳盤查等6項優先推行措施。環境部長彭啓明簡報時提到「不會製造各位工作上的困擾，公職人員說真的滿過勞的，會以快樂正面方式鼓勵參與」，承諾若跟隨環境部資源，很快就能做到減碳。

永續長優先推動工作中提到要增加綠色採購，彭啓明舉例，可訂購便當盒重複使用的環境友善便當，減少使用一次性便當盒，也減少溶出有毒物質PFAS，對同仁健康有益。

他受訪時也說，目前要戒掉一次性便當盒的確有點困難，但在環境部支持下，希望各部會可以更努力來做，一次性便當盒可能有一些PFAS的影響，若愈來愈多部會、地方政府願意一起來做，相信這產業可能就開始起來，期待有改變的機會。

針對減碳績效，彭啓明表示，未來也許可辦政府部門間的競賽，做得好就有獎金，目前有民間企業把減碳績效與薪酬連結，公部門無此機會，未來希望用獎金方式連結。

彭啓明在報告永續長設置運作及淨零永續推動目標結語時提及，未來政府機關在推動相關工作時，不會製造各位工作上的困擾，他更說「公職人員說真的滿過勞的」，一定會以快樂、正面方式鼓勵大家參與，這是他的承諾。

彭啓明表示，減碳工作繁雜，淨零要循序漸進，目前會慢慢讓各部會「站上體重機」，有些基本工作、6大主軸就定位，相信就能轉動起來，像碳盤查若沒好的工具，就會有很大困擾，日後不用讓大家委外，只要跟著環境部提供的資源走，相信政府部門很快就可以減碳。

談及政府部門淨零目標，彭啓明說，明年將執行碳盤查工作，還不知量有多少，國家目標正在討論中，希望未來幾個月，可以有跟國際同步的2030、2035目標出爐，至於政府部門目標現在還是要貼齊國外，因有些國家政府部門2040、2045就要達到淨零碳排，但看環境部範疇一與二就將近4000噸，要減下來壓力很大，但還是要設法做到淨零目標。