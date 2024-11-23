警方查扣到132張金融卡、現金26萬多元等贓證物。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市警大安分局敦化南路派出所員警，21日晚間巡邏經過忠孝東路4段巷內一處停車場時，見31歲陳姓男子、32歲周姓、陳姓男子行跡可疑、眼神渙散，疑為提領車手，遂上前盤查。

員警比對先前發生的提領車手影像畫面，確認3人都是遭追緝的車手，並當場查獲毒咖啡包、K他命等毒品，在3人使用的租賃車輛內，起獲金融卡132張、筆記型電3台、讀卡機5台、工作機10支、現金26萬7300元等贓證物。

警方調查，陳嫌等3人除了詐欺車手外，還兼任取簿手工作，以承租的租賃車作為行動據點，在車內以俗稱「洗車」方式，將金融卡插入讀卡機接上筆電或手機，透過網路銀行查詢人頭帳戶狀況，將未警示且已入帳的金融卡，以埋包方式交付給詐團所指派的車手提領贓款。警方查扣132張金融卡，即時制止被害人的款項遭車手提領，全案詢後，將陳嫌等3人依毒品、詐欺、洗錢等罪嫌移送法辦，並持續清查被害人數，向上追查其他詐團成員。