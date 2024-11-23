隨著世界棒球12強的開打，全台都掀起一股棒球熱，就連啦啦隊也多次受到國內外媒體高度關注。怎料，就有網友認為女星王淨的人氣，比不過啦啦隊女神籃籃，不同領域、踩一捧一的爭議言論，引起許多人的不滿。

此次代表中華隊參戰12強的潘傑楷，其能攻能守的好表現也讓許多看衰的球迷紛紛拿起「道歉表」給予高度好評。日前更有PTT網友挖出潘傑楷曾在電影《KANO》尬一角，引發大家討論。

殊不知底下留言瞬間歪樓，一路從曹祐寧聊到他的女友王淨，就有網友一句脫口「王淨啊！但也沒啦啦隊頂吧，職棒一堆啦啦隊老婆女友！」更認為王凈的人氣或是知名度等等，與籃籃不相上下，底下更有人表示，「王淨是誰？籃籃比他紅吧！」意外掀起戰火。

大多網友認為，兩位女神在不同領域發展，沒必要採一捧一，拿來做比較。（圖／IG@王淨、籃籃）

其他球迷紛紛傻眼反嗆：「王淨還不夠頂？是世界觀只剩棒球嗎」、「演電影的女星VS啦啦隊，這有啥可比性」、「連王淨都不認識還在討論演藝圈的事情不會太好笑嗎？」、「你要確定演藝圈認識王淨比認識籃籃的多欸」、「王淨作品數量高到常有人在說怎麼總是王淨了」、「啦啦隊粉是不是活在小圈圈內？」均認為兩人在不同領域發展，沒有必要拿來比較。

現年26歲的王淨，從2017年出道至今7年就演出多部影視作品，包含《痴情男子漢》、《鬥魚》、《返校》、《月老》、《瀑布》、《周處除三害》，就連超夯音樂MV都能見到她的身影，還一度被網友笑說「怎麼每部都有她？」可以說是台灣最知名的新生代女演員，再加上大方自然個性與亮眼外型，使王淨人氣飆漲，私下與曹祐寧放閃的日常，也經常掀起粉絲關注討論。

雖然籃籃是表演科系出身，同樣在2017年出道成為LamiGirls（樂天女孩前身）啦啦隊一員，但她始終懷抱著表演夢，自2019年擔任《瘋神無雙》固定班底後，創下啦啦隊跨界演藝圈的先例，帶動其他女孩的發展，後續籃籃接連主持多部綜藝節目，曝光率大增，其活潑又開朗的個性，更深得婆媽喜愛，還被譽為「國民媳婦」。