中華隊23日在複賽最終戰碰上地主日本隊，原本先發投手林昱珉改為陳柏清先發，打線部分也有些微調，捕手林家正換成戴培峰，「台灣隊長」陳傑憲今天未先發，曾頌恩上場守備。
曾總表示，昨天記者會時會根據戰況局勢做安排，臨時換投造成日本隊困擾，稍早也有跟日本隊示意，大會也有表示更換先發只能同樣用左投開局。
陳傑憲昨天在比賽中腳部觸身球比賽到5局下提前退場，被砸到的地方有腫脹情況，原本他想繼續上場拼戰，但在防護員建議下，教練團也讓他今天休兵一場，備戰明天的冠軍賽。
雖然今天已無關晉級，但曾豪駒仍說：「如同稍早講 ，跟日本一起競爭，是以挑戰者的心態，要打出精彩感動地比賽，希望選手可以專注應戰 。」
中華隊先發打線
第一棒陳晨威（中外野）
第二棒林立（右外野）
第三棒曾頌恩（左外野）
第四棒吉力吉撈．鞏冠（指定打擊）
第五棒潘傑楷（一壘手）
第六棒江坤宇（游擊）
第七棒戴培峰（捕手）
第八棒岳東華（二壘）
第九棒張政禹（三壘）
先發投手陳柏清
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