43歲李姓工人昨（22）日上午8點多騎車行經高雄市中山、凱旋路口時，被警方發現他行車不穩，疑似有酒駕，遂往南在中山、光華路口進行攔查時，李男拒檢企圖加速離開，結果被攔查員警一把攔下，李男企圖躲開卻當場摔車，被警方發現他身上有濃厚酒味，結果李男拒測，警方當予以開單，處以拒測18萬元罰單並扣車。

前鎮警分局一心派出所員警在22日上午8時許，執行交通稽查勤務時，行經中山、凱旋路口時，發現李姓男子騎機車形跡可疑且行車不穩，疑有酒駕情況，遂往南跟著李男到在中山、光華路口停等紅燈時，李男故意停車在執勤員警後方，保持離一段距離。

待員警上前攔查時，李男突然拒檢，催機車油門，想加速離開現場，警方擔心他酒駕肇事，造成更大危險，情急之下，伸手強制力攔查李男，結果造成李男摔車，嚇到當時在路口停等紅燈的其他用路人。

李男被攔下後，員警發現他身上散發濃濃酒味，一問之下得知前晚喝烈酒未退，早上出門還沒清醒，警方欲對他進行酒測，李男當場拒絕酒測，經員警告知拒測將遭罰款18萬元、吊銷駕照3年及扣車，當場依道路交通管理處罰條例第35條第4項第2款規定予以開單舉發，並查扣該車。

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