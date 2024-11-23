3名泳客平安獲救。（海巡第八巡防區提供／羅琦文屏東傳真）

3名泳客平安獲救。（海巡第八巡防區提供／羅琦文屏東傳真）

恆春半島進入落山風季節，強勁的風力不斷吹向海洋，22日下午有3名泳客在墾丁核三廠附近海域從事SUP水上活動，遇到落山風及離岸流，漂離岸邊體力不支，無法自行返回岸際，請求海巡人員協助，經過半個多小時終於平安獲救。

海巡署艦隊分署恆春海巡隊22日下午3時38分接獲民眾118專線報案，報案民眾及友人共2女1男，在核三廠出水口岸際距岸0.2浬從事SUP活動時，因落山風及離岸流強勁，不慎遭海流帶離岸際，無法自行返回岸上，請求海巡人員協助。

恆春海巡隊立即派遣PP-3576艇在3時52分抵達現場，發現SUP浮具及2女1男在海面漂流，巡防艇緩速靠近3名泳客，在下午4時10分將3人及SUP浮具安全接駁上艇後，載返後壁湖漁港。

恆春海巡隊表示，目前正值恆春半島落山風強勁季節，民眾從事海域遊憩活動，審慎評估天候海象狀況，切勿冒險從事水上活動，若民眾遇有緊急危難時，可撥打118海巡報案專線，海巡署將立即前往救援。